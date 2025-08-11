Battlefield 6-betans håller kvar sitt strypgrepp om redaktionens strupe, så det spelas av de flesta av oss. Har du också fått en släng av BF-febern, eller håller du dig sund och frisk med något annat spel den kommande helgen? Berätta vad du ska lira i kommentarerna!

Joel Olsson-Svanfeldt

Det blir Battlefield 6-beta för hela slanten. Ses på slagsfältet!

Robin Andersson

BF6, inget annat.

Tomas Helenius

Fortsätter att bli mald till flis och piskad till skum i Battlefield 6-betan, för botten av topplistan ska ju också ha sitt! Därifrån önskar jag att vi hade fått testa fullstora banor också – de behövs!

Micke Berg

Eventuellt hemligheter, annars står Solasta och väntar på fortsatt ödlesmörj!

Jonas Vågström

Spelar hemligheter och möjligen lite BF6 om det finns tid över!

Johan Eklund

Slagfält 6 – försöker förbättra min KD-ratio.

Mike Stranéus

Fick mersmak på maffiga maffiaäventyr. Så återbesöker Empire Bay i remastern av Mafia.

Fredrik Eriksson

50 timmar gjorda i Forbidden West. Har nog minst det dubbla kvar.