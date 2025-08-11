Battlefield 6-betans håller kvar sitt strypgrepp om redaktionens strupe, så det spelas av de flesta av oss. Har du också fått en släng av BF-febern, eller håller du dig sund och frisk med något annat spel den kommande helgen? Berätta vad du ska lira i kommentarerna!
Joel Olsson-Svanfeldt
Det blir Battlefield 6-beta för hela slanten. Ses på slagsfältet!
Robin Andersson
BF6, inget annat.
Tomas Helenius
Fortsätter att bli mald till flis och piskad till skum i Battlefield 6-betan, för botten av topplistan ska ju också ha sitt! Därifrån önskar jag att vi hade fått testa fullstora banor också – de behövs!
Micke Berg
Eventuellt hemligheter, annars står Solasta och väntar på fortsatt ödlesmörj!
Jonas Vågström
Spelar hemligheter och möjligen lite BF6 om det finns tid över!
Johan Eklund
Slagfält 6 – försöker förbättra min KD-ratio.
Mike Stranéus
Fick mersmak på maffiga maffiaäventyr. Så återbesöker Empire Bay i remastern av Mafia.
Fredrik Eriksson
50 timmar gjorda i Forbidden West. Har nog minst det dubbla kvar.
Joakim Kilman
Blir det fint väder hoppas jag mest vara ute. Men annars kanske det blir lite mer Titan Quest II, Heretic/Hexen-remastern, eller så dräper jag lite fler stackare i Suit for Hire (som i princip är John Wick-spelet vi aldrig fick).