En sammanställning av de mest wishlistade splen på Steam, utförd av Alinea Analytics, slår fast att Hollow Knight: Silksong önskas av flest. 4,8 miljoner Steam-medlemmar har det segsläppta Metriodvania-liret på sina önskelistor, vilket alltså är mer än något annat spel. Det har fortfarande inget releasedatum, men ska bli färdigt i år är det sagt.

Tvåa, på 2,7 miljoner önskelistor, ligger Battlefield 6. Det ska spelet tacka den pågående betan för: 521 000 spelare samtidigt lär ha ökat intresset. Därtill spår Alinea att över 600 000 redan förbokat spelet, till ett värde av 35 miljoner dollar. Premiär 10 oktober.

Sen kan svenska Embark Studios tillåta sig ett "Hurra!", för Arc Raiders ligger på tredje plats. Spelet fick massor av positiv uppmärksamhet efter sluten testning i våras. Men man tänker inte fiska intresse med en öppen beta som BF6, ej heller medverkar man på Gamescom-mässan nästa vecka. Vi får se om de visar mer av samarbetsshootern innan releasen den 30 oktober.

Slutligen är det action också på plats fyra och fem, i form av Dying Light-expansionen The Beast (släpps 19 september) och Borderlands 4 (premiär 12 september).