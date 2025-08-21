Metal Gear Solid Delta: Snake Eater är näst sista spelet att låsas i FZ High Score, tävlingen där du gissar betygssnitt för spel på Open Critic. När vi nu läser av snittet ligger det på höga 87 av 100 (baserat på 68 kritikerbetyg).

Snittgissningen var 86, så det gick ut en hel del poäng denna omgång. Det medför inga jätteändringar i toppen, men vi har nytt på bronsplats åtminstone. @Frotti och @Storm72 är kvar som etta och tvåa med 93 respektive 91 poäng. Bronsplatsen delas mellan @jeppe109 och @ValleyCountryFlash med 86 poäng var.

Så här ser topp 10 ut för närvarande. Klicka bilden för att se topp 100. Dina siffror ser du på FZ High Score-sidan.

Nu är bara Gears of War: Reloaded kvar att låsa betyg för den här säsongen. Spelet släpps i morgon, den 26:e, så förhoppningsvis har vi ett resultat innan helgen. Och med bara två poängs skillnad mellan de två i topp kan det bli tight!

Nästa FZ High Score-säsong drar igång i månadsskiftet. Högst upp på sidan läser du hur det funkar.