Det är dags, gott folk – Hollow Knight: Silksong släpps, och en hel värld av Metroidvania-älskare tar reda på om det har täckning för hypen.
En av alla dessa är @Wakkah. Klockan 18 startar han kameran och drar igång spelet. Du följer hur det går i FZ Play – antingen på Youtube (i spelaren ovan) eller på Twitch.
Alltså: FZ Play streamar Silksong från 18.00 Välkommen!
Skärmdumpstävling!
Var med och tävla om en exklusiv forumtitel! Ta en skärmdump från Hollow Knight: Silksong-streamen. Redigera den eller lämna den som den är, och publicera den sen i skärmdumpstråden (där finns reglerna också). Då är du med och tävlar om en exklusiv forumtitel. Deadline är söndag den 7/9 kl. 23.59. Vinnaren presenteras kort efter i forumtråden.