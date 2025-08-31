Battlefield 6 ska ha omkring 600 inställningar att skruva på, men ray-tracing är inte en av dem. Och i nuläget finns inga planer på att förse spelet med den vackra men krävande ljussättningstekniken.

– Nej, vi kommer inte ha ray-tracing när spelet lanseras och vi har inga planer på det i närtid heller, säger Christian Buhl, technical director hos Ripple Effect, till Comic Book.

Orsaken är enkel: bra prestanda har högsta prioritet. Man vill få spelet att flyta för alla spelare.

– Det var för att vi ville fokusera på prestanda, fortsätter Buhl. Vi ville vara säkra på att våra ansträngningar gick till att göra spelet så optimerat som möjligt med default-inställningarna och default-användarna. Så vi bestämde helt enkelt ganska tidigt att vi inte skulle göra ray-tracing, och det var alltså mest för att kunna fokusera på prestanda för alla andra.

Prestandasatsningen återspeglas i relativt låga hårdvarukrav för pc-versionen, och alla konsolversioner (PS5, PS5 Pro, Xbox Series X, Xbox Series S) är spelbara i 60 bilder per sekund eller högre.

BF6 släpps den 10 oktober.