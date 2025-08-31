Left 4 Dead-skaparen Mike Booth är inte färdig med co-op-konceptet. Han har börjat snickra på ett nytt actionspel för fyra, med rötterna i den gamla zombierörjaren, men med ambitionen att förnya konceptet.

Så här skriver han på Reddit:

I’m Mike Booth (creator of Left 4 Dead), and I’m excited to share that I’m working on a brand new project —a 4-player co-op shooter built on the foundations of what made L4D special. If you enjoyed the teamwork, tension, and replayability of my past games, you’ll probably find this one interesting. It expands on the co-op formula in ways I’ve wanted to explore for a long time.

Man är ännu tidigt i utvecklingen, säger Booth och tillägger att man kommer börja speltesta i liten skala. Till detta behövs folk, så intresserade kan anmäla intresse. Spelet görs av Booths arbetsgivare Bad Robot Games.

Left 4 Dead-serien består av två spel som släpptes 2008 och 2009. Om du missat dem: hysteriskt intensivt zombieröj där odöda anfaller i vågor. Kan köras ensam eller i lag om upp till fyra (bottar fyller på om man är färre). Det gjordes av Turtle Rock, en studio som köptes upp (och sen släpptes) av Valve. 2021 gjorde den studion den andliga uppföljaren Back 4 Blood, men då hade Booth hoppat av sedan länge.