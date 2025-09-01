80 på Opencritic och 92 procent positiva Steam-tyckare (visserligen få i advanced access, men ändå) skvallrar om att Hell is Us är en av spelhöstens första glada överraskningar. I senaste Fragzone-fredag sa Tompa att han hade svårt att få grepp om spelet. Lyckligtvis för honom har teamet bakom släppt en 90 sekunder lång video där de ger oss en intensivkurs i Hell is Us.

Skarp release i morgon till pc, PS5 och Xbox Series-konsolerna.

Du spelar som Rèmi som återvänder till hemlandet Hadea för att söka svar om sitt "mystiska förflutna". Världen är sargad av katastrofer och krig. Komplexa pussel utlovas, och Rogue Factor flirtar med de som vill ha en större utmaning och en mer naturlig utforskning: "Ingen karta, inga quest-markörer, ingen magisk kompass". Spelet har dungeons som dryper av både gåtor och intensiva strider. Lite Zelda-vibbar? Darksiders? Personligen har jag fått lite Jedi-vibbar av hjältens kappa och svärdssvingande (plus en lite mekanisk hjälpreda – drönare i det här fallet).

"FZ-recension?", undrar du. "Kommer!", hälsar vi. Forumtråd finns för den som vill snacka loss.