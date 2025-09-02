007 First Light släpps 27 mars 2026 till pc, PS5, Xbox Series och Switch 2. Det avslöjade danska Io i samband med att drygt 30 minuter visades från actionäventyret. Se Bond-kalaset undertill.

Stealth är en väg av flera.

Man kallar det för en nytolkad ursprungshistoria för en av filmvärldens mest klassiska hjältar, som ska mixa "filmiskt spektakel" med "uppslukande gameplay". Io lovar att det är upp till dig att avgöra huruvida du vill köra fullt ös med vapen och Q-gadgets, eller idka stealth. Olika vägar finns genom uppdragen. Tjuvlyssna, fiska upp nyckelkort ur fickor och använd Bonds "instinkt" för att lura vakter eller ge dig ett ögonblick extra när du vill avlossa det perfekta skottet.

Smygande, närstrider och eldstrider, men också biljakter. Teamet säger vilja ge oss den "fulla Bond-upplevelsen", men det blir som vi visste en ung James Bond. Han spelas av Patrick Gibson som vi känner igen från Dexter-serien First Blood.

Spelet med den gyllene utgåvan

Samlarutgåva med guldkant.

Prislappen för First Light blir det nya normala 70 dollar, men den som känner pengarna bränna i plånboken kan hosta upp 300 dollar (säg, 3 000 kronor) för samlarutgåvan. Den kommer med spelet, steel-box och deluxe-versionens tingeltangel: fyra outfits, skins till Bonds gadgets och ett vapen-skin. Dessutom: obsidian gold suit och golden gun-skin. På tal om den gyllene pistolen: vi får en faktiskt modell av det klassiska vapnet, komplett med kulor och ett ställ (med hemligt fack!).

007 First Light teasades redan 2021, och Io har sagt att det kan bli en trilogi.