I kväll bjuds det på 30 minuter från 007 First Light, James Bond-spelet från Hitman-skaparna Io Interactive. Du får se när danskarna tar sig igenom spelets första uppdrag, där en 26-årig Bond just gått klart agentskolan och ännu inte erhållit rätten att döda.

Sändningen börjar klockan 20 svensk tid och ses ovan. Den har Sonys State of Play-märkning, men spelet släpps inte bara till PS5; även pc, Switch 2 och Xbox Series är aktuella. Release någon gång 2026.

Beskrivning av sändningen: