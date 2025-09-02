I kväll bjuds det på 30 minuter från 007 First Light, James Bond-spelet från Hitman-skaparna Io Interactive. Du får se när danskarna tar sig igenom spelets första uppdrag, där en 26-årig Bond just gått klart agentskolan och ännu inte erhållit rätten att döda.
Sändningen börjar klockan 20 svensk tid och ses ovan. Den har Sonys State of Play-märkning, men spelet släpps inte bara till PS5; även pc, Switch 2 och Xbox Series är aktuella. Release någon gång 2026.
Beskrivning av sändningen:
In this upcoming State of Play, tune in for over 30 minutes of gameplay featuring a playthrough of Bond’s first mission as an MI6 recruit. The action includes everything from high-speed car chases to on-foot stealth sequences and shootouts. Stay tuned after the playthrough for insights from IO Interactive on the intense espionage gameplay.