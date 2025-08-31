Efter utforskandet av ett nytt Rayman-projekt och platsannonser som skvallrat om AAA-ambitioner understryker Ubisoft: nytt Rayman-spel kommer. Ubisoft har skakat liv i X-kontot igen där de firar den lealösa plattformshjältens 30-årsjubileum. I ett meddelande till communityt (som du ser undertill i fan-eventet Rayman Alive) understryker Loic Gounon, som arbetat med både Origins och Legends, att mer Rayman är på gång.

Ett mycket talangfullt team på Ubisoft Montpellier och Ubisoft Milan arbetar just nu med Raymans framtid. Förvänta er inga nyheter från oss inom kort, men var lugn – Rayman är i goda händer.

Vad som sker i en nära framtid är istället bakåtblickande: intervjuer, anekdoter, minnen.

Och visst kan det vara både vackert och värdigt att minnas Rayman-spelens tre årtionden, men kittlar det inte än mer vid tanken på ett nytt spel av samma höga klass som Origins och Legends?