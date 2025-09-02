"Allt bara flöt på så bra och såg så bra ut att man nästan inte tror att det är ett UE5-spel"

Silent Hill f är det första helt nya storspelet i serien sedan 2012 års Downpour (recension). Hyllade remaken Silent Hill 2 fick vi i fjol, liksom kortis och gratis-spelet The Short Message, men Silent Hill f blir något nytt och ett fullängds-Silent Hill – som tar oss bortom stadens gränser, hela vägen till Japan.

Och även bortom de problem många förknippar med Unreal Engine 5-spel. I alla fall om vi ska tro Digital Foundry. Efter att ha testat spelet i tre timmar är man "häpen" över hur spelet presterar.

Allt bara flöt på så bra och såg så bra ut att man nästan inte tror att det är ett UE5-spel.

Man skämtar (halvt på allvar?) om att "f" i Silent Hill f står före "framerate".

Versionerna man syftar på är pc och PS5. Man understryker att det sticker ut med ett Unreal Engine 5-spel "med imponerande bildkvalitet och utan märkbara problem med stuttering". Diskussionen kring UE5-problem är pågående, och självaste Tim Sweeney har kommenterat saken (via VGC), och menar att det handlar om utvecklare som prioriterar high end-hårdvara innan de går på lägre specifikationer. Med Silent Hill f tycks man dock vara något på spåren.

25 september är det dags.