Så sent som för några veckor sedan stängde Concords servrar ner och därmed har ännu en storskalig multiplayersatsning totalhavererat. Massvis med pengar har gått om intet i utvecklingen av ett spel som uppenbarligen ingen var sugen på att spela.

Min förhoppning är att detta blir den sista spiken i kistan för live service-trenden (eller om vi ska säga som det är: live service-hetsen) som dominerat spelbranschen på senare år. Visst får man ha förståelse för att många utvecklare och utgivare drömmer om att kunna klämma ur sig något som kan tjäna mycket pengar under lång tid. Men om vi tittar på rena fakta så är det otroligt få satsningar på konceptet live service som faktiskt burit frukt.

Concord tog år att göra och kostade miljarder. Det levde i två veckor.

Anthem, Suicide Squad, Concord, Xdefiant, Battleborn, Marvel's Avengers, Bleeding Edge och Radical Heights är en handfull exempel på spel som misslyckades med att locka tillräckligt stort spelarunderlag. Vissa av dem lever fortfarande, men majoriteten är ett minne blott. Det går inte att förutse vad som kommer att slå och vara gångbart.

Live service-träsket är fullt och publiken har begränsat med både tid och pengar. Är man en sån som gillar battle pass och säsonger har man kanske plats för två olika såna titlar i sitt schema. Max. Och mest troligt har man redan två spel man investerat blod, svett och tårar i. Marknaden är helt enkelt mättad och många verkar trötta på spel som aldrig tar slut.

Men var ska utvecklarna sätta fokus om live service är onödigt riskfyllt? Personligen tycker jag att man ska blicka bakåt, och åt sidorna, för att satsa på säkrare kort. God of War Ragnarrök, The Last of Us Part II, Red Dead Redemption, Hogwarts Legacy, Spider-Man 2, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077 och på senare tid Astro Bot och Black Myth Wukong är alla exempel på mer linjära spel med minimal mängd mikrotransaktioner, som satt ensamspelaren i första rummet och lyckats otroligt bra.

Visst, alla dessa är stora produktioner, men jag tror inte att det är pengarna som är nyckeln till framgång. Även mindre indiespel har tagit spelvärlden med storm: Dave the Diver, Hades, Celeste, Stardew Valley, The Outer Wilds, Disco Elysium och nyligen släppta The Plucky Squire bara för att nämna några.

Så om någon spelutvecklare läser detta är min rekommendation att ni tar ett steg tillbaka och börjar vandra längs de redan upptrampade singleplayer-stigarna. För även om vägen via live service-träsket innehåller stora rikedomar är trängseln stor och risken att drunkna och bli bortglömd överhängande. Sen kommer givetvis jakten på nästa Fortnite fortsätta, det är trots allt pengarna som styr, men om den spruckna live service-bubblan innebär att vi bara får några fler spelsatsningar där spelglädjen sätts främst är åtminstone jag nöjd.

► Läs fler FZ-krönikor