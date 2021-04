Santa Monica Studios God of War släpptes 2018 och då hade det hunnit gå fem år sedan förra släppet, God of War: Ascension. Härnäst väntar ytterligare God of War, då vi går i väntans tider på PS5-spelet (och PS4...?) God of War Ragnarök. Men mer än så puttrar i den studions gryta.

Nu söker Santa Monica Studios efter en senior character concept artist, som ska vara inblandad "i utvecklingen av en ny ej tillkännagiven titel". Det som sticker ut lite grand är kanske att den man söker ska vara behjälplig med "regelverk för en fantasy-baserad värld". Vad är på gång?

Gränsen mellan God of War-mytologi och fantasy är kanske svår att dra, men då Ragnarök är bekräftat och detta rör ett icke utannonserat spel handlar det månne om något alldeles nytt.

Redan i januari anställde man för "en ny ej tillkännagiven titel", och jobbannonserna fylldes snabbt på med ytterligare roller. Detta är emellertid första gången fantasy nämns.

Studion har bara gjort ett spel utöver God of War-serien, debuttiteln Kinetica (2001) till PS2.