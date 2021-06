I sommar kommer den barnförbjudna spelnovellen Doki Doki Literature Club släppas till samtliga konsoler under namnet Doki Doki Literature Club Plus. Plus versionen kommer ha högre upplösning och innehålla lite extra innehåll som bilder och musik.

Här nedan kan ni se trailern.

Doki Doki Literature Club släpptes 2017 som ett indiespel på PC. Det släpptes under formen ”betala vad du vill” och blev genast stor hit. På ytan är spelet en typisk japansk interaktiv novell, men det döljer sig mer än så bakom kulisserna. Vilket också är anledning till att spelet fått en sådana stor skara fans.