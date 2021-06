Alla som väntar på nyheter om Grand Theft Auto 6 kommer få fortsätta vänta. I alla fall om man ska tror Geoff Keighley. I en frågestund på Summer Game Fest fick Keighley frågan om han såg framemot Take Twos kommande konferens. Han nämner då att vi ska dra ned på våra förväntningar. Enligt honom kommer Take Two prata om spel och spelkultur, men de kommer inte annonsera några nya spel.

Hela frågestunden finns i klippet här nedan för den som vill lyssna. Hans prat om Take Two startar vid 2 timmar och 47 minuter.

Det kan tyckas lite konstigt och komma till årets största spelmässa utan att ha något att utannonsera. Men å andra sidan är vi mitt en pandemi så det vore direkt felaktigt att säga att saker är som vanligt just nu.