Helt oväntat hoppar David Polfeldt av som VD för svenska Massive efter 16 års trogen tjänst. Även om Polfeldt hoppar ned från VD-posten är planerna att han ska fortsätta att jobba inom Ubisoft. Det är ännu oklart vilken position han är tänkt att få.

Svenska Massive stod för det den stora nyheten på Ubisofts E3-event i veckan. Förutom att toppa av eventet med Avatar: Frontiers of Pandora vet vi att de även jobbar på ett nytt Star Wars-spel under Ubisofts flagga. Polfeldt har funnits inom Massive sen de gjorde strategispelet World in Conflict och har under åren hjälpte till med spel som Assassin's Creed: revelations och Far Cry 3. Massive är också utvecklarna bakom den populära The Division-serien.

Det är ännu oklart vem som ska sätta sig på VD-posten efter Polfeldt.