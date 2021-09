De som försökt lira något av Little Big Planet-spelen under de senaste månaderna lär ha märkt att spelens online-funktionalitet varit otillgänglig. Detta eftersom Sony temporärt stängde ner servrarna i maj på grund av att hackare genomfört DDOS-attacker och skrivit stötande meddelanden i spelen.

Men nu är servrarna tillbaka... fast bara på Playstation 4. I ett meddelande på Twitter skriver det officiella Little Big Planet-kontot att de ber om ursäkt för det långa uppehållet, men att servrarna för Little Big Planet, Little Big Planet 2 och Little Big Planet 3 till Playstation 3 och Playstation Vita inte kommer att startas igen.

Anledningen som anges är att det måste göras för att skydda communityn och säkerställa att online-miljön förblir trygg. Därmed kommer det inte längre gå att spela online eller komma åt alla miljontals spelarskapade banor på PS3 och Vita. Singleplayer och lokal co-op påverkas dock inte.