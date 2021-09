Blizzard har drabbats av ytterligare ett avhopp i chefsleden. Den här gången är det Chacko Sonny, exekutiv producent för Overwatch-spelen, som lämnar skutan. Det innebär att Overwatch 2 tappar ett betydande namn.

Sonny meddelade personalen om sitt beslut i fredags, och Blizzard ska ha bekräftat saken, uppger Bloomberg. Han ska inte ha sagt något om orsaken. Ej heller nämnde han det tumult som nu omger företaget, där medarbetare anklagats för sexuella trakasserier. I ett mail till medarbetrarna beskrev han sin tid hos Blizzard som "one of the best experiences in my career", och två chefer beskrev honom som "en eftertänksam ledare".

Blizzard har ett par tunga år bakom sig med avhoppade chefer (Jeff "Overwatch" Kaplan, Michael Chu, J. Allen Brack), undermånliga spel (Warcraft III Reforged) och det smått verklighetsfrämmande Diablo Immortal-avtäckandet.

Å andra sidan släpper de Diablo II Resurrected i morgon, och ska vi döma av hur betan togs emot kan de vara gamla tiders storverk på spåren. Recension kommmer på FZ inom kort!