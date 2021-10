Sea of Thieves fick en lite knackig start, men undan för undan har Rare skyfflat in mer material och olika event. Även om vissa efterlyser mer "progression" i spelet än bara kosmetiska saker, är många även vädligt nöjda med spelet. Så pass nöjda att Rare faktiskt nu kan fira 25 miljoner pirater.

Det rör sig givetvis inte om 25 miljoner aktiva spelare och en hel del lär även komma från Game Pass, men det är fortfarande mäkta imponerande. För att fira händelsen kommer alla som loggar in i spelet mellan klockan 16.00 den 19 oktober och 16.00 den 26 oktober att få en bonus på 25 000 guld och 25 dubloner. Lyckas man lämna in en skatt under denna period är man även med och tävlar om 25 miljoner guld.

Om man precis gett sig ut på haven och inte vet vad man ska göra först, har Rare sammanställt en lista över 25 saker de lagt till i spelet. Dessa inkluderar bland annat A Pirate's Life, som är en crossover med Disney där Jack Sparrow gör ett gästspel. Vill man göra en djupdykning kan man ta del av The Sunken Kingdom, där sirenernas underjordiska rike kan utforskas.