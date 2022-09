Trots att nästa Need for Speed-spel inte är officiellt avtäckt ska det enligt EA:s planer släppas i år. Nu hävdar journalisten Tom Henderson att det kan avtäckas inom väldigt kort. Namnet uppges bli Need for Speed: Unbound.

Henderson hänvisar till "källor" som viskar om release den 2 december, och aktuella plattformar är pc, Playstation 5 och Xbox Series. Inga gammelkonsoler, alltså. Vidare mumlas det om att spelet blir officiellt inom kanske två veckor, och i samband med det släpps en trailer där Sverigebekanta A$AP Rocky gjort låten.

Det har också ryktats om att spelet riktar in sig på multiplayer, med "meetups" där man möter andra spelare för att komma överens om race. Det har också pratats om inslag av anime, och eld, rök och gnistor när man sladdar och hoppar.

Tänk på att samtliga Hendersons uppgifter är obekräftade och såvitt känt har EA inte kommenterat dem. Så håll på både förbokningar och utskällningar tills vi vet vad nästa NFS-spel faktiskt är.

Klart är i alla fall att nästa Need for Speed görs av Criterion i samarbete med Codemasters Cheshire. Innan dess stod Göteborgsbaserade Ghost Games för fyra NFS-titlar, där dessvärre ingen lämnade något bestående avtryck.