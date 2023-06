Telltale har sedan några år tillbaka återuppstått och har flera projekt på gång. Utöver barnförbjudna upptåg med sagofigurer i The Wolf Among Us 2 håller de även på med ett spel baserat på omtyckta The Expanse. På sedvanligt Telltale-maner släpps det i episoder, men lyckligtvis med bara två veckors mellanrum från och med den 27 juli.

Nu har vi förärats med en ny trailer som fokuserar på spelets handling, som är en extra viktig del i Telltales spel. I huvudrollen ser vi Camina Drummer, som med sin besättning livnär sig på att plundra bland annat skeppsvrak, och som fått nys om ett sånt där klassiskt, lukrativt uppdrag som kan bli det sista de någonsin behöver göra.

Det hela kommer givetvis gå åt pipsvängen och resultera i en rad olika svåra beslut som resulterar i den isande rutan som informerar om att: "Nisse kommer att minnas detta". Totalt fem episoder av The Expanse - A Telltale Series blir det, och den första släpps som sagt den 27 juli till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och pc.