Det har stormat en del kring Destiny 2 på sistone, och i början av månaden gick Bungie ut och bad om ursäkt till spelarna, bland annat för handlingen och berättandet i Lightfall. Utannonseringen av den kommande expansionen The Final Shape fick också en del kritik, och det har ryktats om en försening.

Nu har det bekräftats officiellt, och på sin webbplats skriver Bungie att släppet har flyttats till den 4 juni 2024, istället för februari. De beskriver The Final Shape som kulmen på de första tio åren av berättande i Destiny och att de vill leva upp till den långa resa som många spelare varit med på.

Nästa säsong, Season of the Wish, drar igång i dag och kommer att förlängas med nytt innehåll så att den varar fram till släppet av The Final Shape.