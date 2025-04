Staden Brightville ser både inbjudande och skrämmande ut, med sin blandning av magi och steampunk. Där ska vi spela som en robot (automaton) som förblivit opåverkad av den AI som tagit över staden.

Vi lovas en levande, reaktiv värld och olika sätt att tackla situationerna på, som sig bör i en immersive sim. Strider utkämpas bland annat med magier som kan kombineras för att skapa olika effekter, men vill man hellre smyga så ska det också vara en möjlighet.

Nåt annat som spelar en stor roll i spelet är musik, och våra handlingar ska påverka tonerna för att få striderna att kännas mer inlevelsefulla, och som vi hör i trailern kommunicerar även karaktärerna på ett melodiskt sätt.

Welcome to Brightville ska släppas under 2027 på konsoler och pc.