Switch 2 kommer med uppgraderingar av vissa Switch 1-spel. Å ena sidan har vi "Switch 2 Editions"-versioner av spel som kostar att uppgradera, så som duon Zelda: Breath of the Wild och Tears of the Kingdom, och kommande Mario Party Jamboree samt Kirby and the Forgotten Land. Å andra sidan har vi spelen som patchas utan extra kostnad som det talats mindre om. Som:

The Legend of Zelda: Link's Awakening

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Pokémon Scarlet / Violet

Splatoon 3

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Super Mario Odyssey

Digital Foundry har testat Switch 2-uppgraderingarna och kallar dem för "remasters i allt utom namnet". Splatoon 3 och de två Mario-spelen är "mycket förbättrade", men i Zelda-fallen är förändringarna en "game-changer". Borta är de jobbiga studsningarna mellan 30 och 60 fps. Numer är antalet bildrutor per sekund låst till 60, och i dockat läge boostas utomhusmiljöerna från cirka 720p upp till 1620p. Handhållet då? Jo då, från 570-600p till 1080p.

Med allt detta sagt är det en av de mest imponerande uppgraderingarna vi sett från Switch 1 till Switch 2.

"En teknisk katastrof på första Switch förvandlas på ett dramatiskt vis"

Super Mario Odyssey får beröm för hur skarpt och krispigt det ser ut på moderna skärmar. Super Mario 3D World + Bowser's Fury går, i dockat läge, från dynamiska 1080p till dynamiska 1800p. Handhållet? 720p till 1080p. Splatoon 3 gör ett "upplösningshopp" från dynamiska 1080p till dynamiska 4k. Då snackar vi dockat läge. Handhållet då? 720p till 1080p, i 60 fps.

Pokémon Scarlet / Violet föräras egen artikel + video: "En teknisk katastrof på första Switch förvandlas på ett dramatiskt vis".

Fler detaljer i videon undertill. På önskelistan till Switch 2 har Digital Foundry Xenoblade Chronicles-spelen (ja, tack!), Mario and Luigi: Brothership och Kirby Star Allies.