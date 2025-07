Nintendo ❤️ Donkey Kong = sant. Det är onekligen speciellt att det första plattformsäventyret från Nintendo till Switch 2 inte heter "Super Mario-något" utan Donkey Kong Bananza. På torsdag släpps det mycket efterlängtade spelet – och kanske kommer det följas av en film?

Nintendo och Universal gjorde i maj en copyright-registrering för ett "icke namngivet Donkey Kong-projekt", som klassas som en "film". Några detaljer om filmen går inte att utläsa, och det är såklart inte säkert att den går hela vägen från projekt till färdig film. Men det faktum att Nintendo låter Donkey Kong sola mer än vanligt i strålkastarljuset är talande.

En ny Mario-film har premiär i april 2026, medan live action-filmen som baseras på The Legend of Zelda når oss i maj 2027. Så... kan vi få se Donkey Kong-film under 2028?