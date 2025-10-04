Med siktet inställt på spelhelg.

Mike kämpar väl på slagfältet, slås omkull, men slås av att han har det toppen. Tomas "Hell-enius" slipar samtidigt skills inför Slaget på söndag. FZ versus Sweclockers. Nu avgörs det! Ja, det är mycket Battlefield 6 just nu – som sig bör. Samtidigt lurar en annan potentiell actionpärla i vassen. I helgen pressas Arc Raiders-servrarna. Måtte de hålla.

Och måtte din spelhelg bli allt du vill att den ska vara.

Tomas Helenius

Slaget på söndag klockan 18, så Battlefield 6!

Mike Stranéus

Jag är sämst på Battlefield 6. Men jag har kul.

Jonny Myrén

Känner mig riktigt taggad på Arc Raiders-testet, så förhoppningsvis håller servrarna för anstormningen av Arcoholics.

Fredrik Eriksson

Jag borde spela mer Yōtei. Det är skitkul med Yōtei. Men det där lilla Keeper släpps och det ser ut att vara konstigt, jättefint och väldigt Double Fine.

Johan Lorentzon

Åker och tävlar på Nordic Open i helgen men tar med mig Pokémon. Gotta catch 'em all!

Joakim Kilman

Jag tänkte spela om I Have No Mouth and I Must Scream, för att komma i rätt sinnesstämning inför depp-november.

Jonas Vågström

Jag fortsätter recensionsspelandet under helgen – finns det tid över kanske jag tar mig an det där Clair Obscur: Expedition 33 som alla talar så gott om. Rollspel är normalt inte min kopp te, men fina vitsord och en bra rea fick mig att slå till!

Johan Olander

Farming Simulator 25 byts mot Infection Free Zone. Om gud/barn låter mig.