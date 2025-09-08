Nästa version av Lenovos handhållna spelmaskin, Legion Go Gen 2, får en del intressanta nyheter. Förutom självklarheter som nyare, snabbare hårdvara har den OLED-skärm – ett vanligt önskemål när det pratas bärbara spelmaskiner.

Löstagbara kontroller.

Skärmen är 8,8 tum stor, men upplösningen krymper till 1 920 x 1 080 (mot 2 560 x 1 440 hos föregångaren). Den stödjer uppdateringsfrekvenser mellan 30 och 144 Hz, och har både variabel refresh rate och HDR-stöd. Processor, lagring och annat varierar beroende på modell, men som bäst får du en Ryzen Z2 Extreme, 32 GB minne och 2 TB lagring. De åter löstagbara kontrollerna har hall effect-sensorer.

Det här har ett pris. Mellan 12 090 och 14 990 kronor ser det ut som att du får betala.

Intressant nog ska enheten stödja det nya Xbox-läget som sitter i kommande Asus Rog Xbox Ally, skriver The Verge. Maskinerna bootar då direkt in i Xbox-läget, och sparar med det resurser jämfört med när de kör Windows 11 (som medföljer). Xbox-läget beräknas få premiär våren 2026, medan Legion Go 2 ska landa i oktober. Även Rog Xbox Ally släpps nästa månad.