Den förmodligen mest iögonfallande nyheten under fredagens Nintendo Direct var återkomsten av Virtual Boy. Headsetet släpptes i december 1995, och satsningen tog slut redan året därpå.

Men nu gör Virtual Boy överraskande comeback, då man planerar att "över tid" släppa 14 spel (totalt släpptes 22) via Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Det speciella är att det krävs en Virtual Boy-replika för att kunna spela titlarna. Den kan du plugga in Switch (1 eller 2) i. 17 februari nästa år sker den oväntade comebacken.

Mario's Tennis, Wario Land, and V Tetris är några av spelen.

Svenskt pris eller exakt release är oklara i nuläget. Amerikanska riktpriset är 100 dollar, men man släpper också en kartongvariant som kostar en fjärdedel av den summan.

(För oss med katt är det eventuellt en dum idé med kartong.)