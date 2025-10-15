Quantic Dream är kända för handlingsdrivna singleplayer-spel som Heavy Rain och Detroit: Become Human. Men de verkar vilja bredda sitt utbud till lite andra genrer, eftersom de inte bara har actionäventyret Star Wars Eclipse på gång (som de återigen har försäkrat inte är nedlagt), utan även ett multiplayer-spel.

Det heter Spellcasters Chronicles och ställer två lag på tre spelare vardera mot varandra i strider som blandar action med strategi. Man spelar som olika typer av magiker, var och en med egna förmågor och roller. Därtill finns det över 50 olika trollformler och trupper att frammana som man kan lägga till i sin arsenal.

Ett slutet betatest ska hållas någon gång senare i år, och man kan registrera sig för en chans att delta här.