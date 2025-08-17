Klockan 20 i kväll rullar årets Gamescom Opening Night Live igång. Det blir två timmars livesända spelnyheter med den ständiga programledaren Geoff Keighley som... ähum, programledare, och du ser showen i spelaren ovan.

Det lockas med spel som Resident Evil: Requiem, WoW: Midnight, Ghost of Yotei, Black Ops 7, Silent Hill f och The Outer World 2. Dessutom blir det något från andra säsongen av Fallout-serien. Det låter starkt, och vi får se om den gode Geoff kan möta vinterns utsökta The Game Awards-show.

Showen börjar alltså klockan 20. Förväntningar och åsikter luftas i vår kommentarstråd.