EA vill släppa nya Battlefield-spel årligen, ska spelseriens general manager Byron Beede ha sagt till branschanalytikern Michael Patcher, säger den senare i videon nedan, skriver Insider Gaming.

Tanken är att ha tre utvecklaren som släpper varsitt spel vart tredje år. Ganska exakt som Call of Duty gjort sen 00-talet. Det dröjer dock 5-6 år innan man har allt som krävs för denna utvecklingsloop.

Byron Beede har inte återkommit när Insider Gaming frågat honom om saken. Han har jobbat med Battlefield-serien sedan 2021. Innan dess hade han samma titel för... Call of Duty-serien.