Skateboardkulturen är djupt rotad i musiken och därför är en av de viktigaste sakerna i ett skateboardspel just låtarna. Remaster-versionerna av Tony Hawk-spelen förstod detta och EA verkar också förstått detta i sitt kommande Skate.

Trots att det har visat sig att licenserad musik kan vara ett problem så kommer Skate-rebooten enligt EA innehålla över 100 licenserade låtar. I listan kommer det finnas allt från Denzel Curry och the Turnstile till mer klassiska band som Earth Wind & Fire.

Skate är för närvarande i early access och är tänkt att släppas i slutet av sommaren till Playstation 4/5, Xbox One/Series och PC.