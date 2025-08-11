Ett nytt Fable har varit på gång ett tag nu men vi har egentligen bara fått se en kortare trailer från spelet. Spelet försenades tidigare till 2026. Microsoft bekräftar nu att vi inte kommer få se något från spelet på Gamescom i år trots att 2026 bara är ett år bort. Med alla nedläggningar och nedskärningar i Microsofts stall under senaste tiden så börjar man ju undra om Fable också är i fara?

Det är klart att Microsoft kanske satsar på större mässor för att visa upp spelet. Tokyo Game Show ligger runt hörnet och senare I vinter kommer The Games Awards. Oavsett verkar det som om Fable är långt ifrån färdigt och vi lär få vänta ett bra tag på rollspelsuppföljaren.