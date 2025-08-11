Flera läckor har pekat ut den 14 november som releasdeatum för Call of Duty: Black Ops 7, nu senast den ofta pålitliga Dealabs. Där sägs också vilka plattformar som är aktuella: pc, PS5, Xbox Series, Xbox One och PS4. Men alltså inte Nintendo Switch 2, åtminstone inte i november. Även Insider Gaming ska ha fått datumet bekräftat av sina källor.

Microsoft lovade under förhandlingarna för att köpa Activision Blizzard och King att släppa CoD också till Nintendos konsoler, men om läckan stämmer kan det dröja. Alternativt spelar Activision med korten tätt mot kroppen och överraskar oss med Switch 2-besked. Kanske under Gamescom Opening Night Live som börjar kl. 20 i morgon kväll?

Glädjande nog verkar prislappen inte höjas till 80-dollarnivån, vilket hänt vissa andra storspel den senaste tiden. Dealabs uppger att standardutgåvan kostar 70 dollar/80 euro. Vilket inte är en garant för "lågt" pris i Sverige: 2023 års Call of Duty låg tidvis på 959 kronor digitalt till konsol.