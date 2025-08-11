Det verkar som vi kommer få snö och kyla i The Division 2. Som en liten teaser för Gamescom postades nämligen en bild på x aven agent som tultar runt i en snöklädd stad med texten:

"SHD scanners picked up unusual activity. Intel arrives at Gamescom. Stay frosty, Agents."

The Division 2 släpptes av Ubisoft 2019 och är utvecklat av svenska Massive. Spelet har några år på nacken nu men det har också fått både mindre DLC och två större expansioner. Nu verkar det som vi kommer få någon mer frostigt att spela under hösten. Men vi får vänta till Gamescom för att få reda på mer informationen.

Finns det några agenter här på FZ som fortfarande är en del av divisionen?