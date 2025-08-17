Den öppna betatestningen av Battlefield 6 närmar sig sitt slut. Klockan 10 måndag morgon stängs servrarna ner, och det är dags att samla ihop intrycken. Intensivt, snabbt och stökigt har det varit, och vissa menar att det smakar klassiskt Battlefield medan andra tycker det känns mer som en viss konkurrent.

Men hur bra var det egentligen? Sätt betyg på Battlefield 6-betan, och berätta gärna i kommentarerna vilket betyg du satt, varför och vad du har för förhoppningar på det fulla spelet.

Battlefield 6 släpps den 10 oktober till pc, PS5 och Xbox Series. Läs FZ:s första intryck, och kolla in två timmars beta-gameplay med @Wakkaah här: