Vägen framåt för Stalker 2: Heart of Chornobyl har många stopp. Ett är att uppgradera spelet till Unreal Engine 5.5.4. GSC Game World sa så här om den planerade uppgraderingen:

"This will bring new features and tools to make the Zone an even better place, but more importantly — bringing the latest Unreal Engine 5 optimizations will lead to better stability and performance."

Utvecklarna sa samtidigt att uppgraderingen kan försena annat planerat material, men att de satsar på nå målen under 2025.

"shake up the timing of other updates," "We’re taking this risk — like true stalkers would — and will do our best to hit our 2025 goals."

Bland de kommande uppdateringarna finns en PS5 och PS5 Pro-version och vi hoppas ju förstås att denna inte blir försenad.