Vi (undertecknad) recenserade Wuchang: Fallen Feathers och prisade det för hur spelaren kunde påverka spelet genom sina val. Till och med de historiska personerna i spelet gick att döda och valet att döda dem påverkade storyn. Spelet fick sin 1.5 patch tidigare i veckan som fixade buggar och liknande. I patchen ändrades dock även så att historiska personer nu inte längre går att döda.

I stället för att dö så ramlar bara dessa personer nu ihop i utmattning. Vissa har även fått helt ny dialog och i stort förändrar hela storyn åt hållet att de är besegrade men inte döda. Detta har till exempel fått till följd att ungefär 50% av alla fiender nu inte längre är fiender utan är fredliga mot spelaren och man kan inte längre attackera dem under upproret i kapitel 4.

Enligt Lance MacDonald så gjordes dessa förändringar för att kineserna var uppförda över att det gick att döda dessa historiska figurer. Förändringen har fått stora följder på storyn då Ming Dynastin inte längre slutar. Lance skriver så här på x:

"The Ming General no longer dies and now just sits near the shrine and says "I wont stop you going forward but the people ahead will attack you like a monster"

