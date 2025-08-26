"Ju mer vi är tillsammans", sjöng Thore Skogman för längesedan – men det gäller i högsta grad än idag. Det vilar något magisk över riktigt bra co-op. I veckan begick Tompa krönika där han berättar om hur han spelar Valheim tillsammans med sin son, och Gears of War: Reloaded är en nygammal bekantskap – och en serie som verkligen växer i co-op. Det är löjligt kul att ösa tillsammans. Ett av årets mest hyllade spel, Split Fiction, är på sant Fares-manér enbart co-op. Vi har också snabbkollat och ungefär hälften av FZ-läsarna spelar tillsammans med familjen.

