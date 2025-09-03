Spelbutikerna knäade under trycket när Hollow Knight: Silksong släpptes i går eftermiddag, sex och ett halvt år efter att det avtäcktes. Inga recensioner finns än, men det blir spännande att se om det infriar förväntningarna efter all väntan och hype.

Och det – spel som tagit alldeles för lång tid att utveckla – pratar vi om i dagens Fragzone-fredag. Vissa var värda att vänta på (The Last Guardian), andra inte (Duke Nukem Forever) och en del svävar i till synes evig limbo (Beyond Good and Evil 2).

Terapisoffan är ledig från klockan 14. Välkommen!