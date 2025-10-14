GOG kämpar vidare med att försöka tillgängliggöra originalversionerna av diverse spelhistoriska klassiker, men alla utgivare och rättighetsinnehavare är inte lika sugna. En stor aktör som behövde övertygas var Capcom, och spelen ifråga var de första tre Resident Evil-spelen.

I en intervju med The Game Business berättar Marcin Paczynski från GOG att Capcom inledningsvis inte såg syftet med att släppa originalversionerna av spelen på plattformen, eftersom de redan hade remakes som var "överlägsna upplevelser".

GOG lyckades dock till slut övertyga dem om att många spelare har fina minnen av originalspelen och vill uppleva dem i sitt ursprungliga utförande. Vidare säger han att mottagandet och försäljningen av originalspelen när de släpptes på GOG bevisar att det var en bra idé. Capcom verkade hålla med, eftersom de senare även lät GOG lägga till Dino Crisis-spelen i sitt utbud.