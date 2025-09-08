Efter två omgångar FZ High Score har ingen deltagare gissat rätt betyg båda gångerna! När vi nu låst NHL 26 delar tio deltagare på förstaplatsen med 22 poäng var.

Snittet på Opencritic är 78 av 100 efter 15 recensioner, en markant ökning mot förra årets hockeylir som stannade på bleka 67. En klar förbättring alltså, och många såg den komma – snittgissningen är 74.

Topp 10 efter två omgångar:

Topp 10 just nu. Klicka bilden för topp 100.

Näst på tur står Hollow Knight: Silksong och Borderlands 4. Deadline för att rösta har passerats, och vi låser båda tidigt nästa vecka.

Vid midnatt i afton är deadline för att gissa betyg på Dying Light: The Beast, så rösta nu. Sen väntar Silent Hill f, FC 26 och Ghost of Yotei innan denna säsong är slut.