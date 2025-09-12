Efter två spel – NHL 26 och Cronos: The New Dawn – hade hela tio stycken placerat sig högst upp i topplistan. När vi nu slår fast Hollow Knight: Silksong-snittet har tio blivit en kvartett. @Quackles, @trickeh2k och @lerb håller sig kvar på första plats, och får sällskap av @BloodFarmer som lyckades spika det som blev Opencritic-snittet: 92 av 100. Snittgissningen bland er låg på 90.

Mycket kan – och kommer – hända. Tre spel avgjorda, och fem återstår. Borderlands 4 kommer vi att låsa inom kort, och i veckan släpps Dying Light: The Beast. Och än finns det spel kvar att tippa på. Silent Hill f, FC 25 och Ghost of Yōtei är säsongens tre sista titlar. Missa inte den trion.

Förutom evig ära och berömmelse får medaljörerna i slutet av säsongen en exklusiv t-shirt, och kanske en och annan överraskning ytterligare. Delta och läs allt om FZ High Score här!