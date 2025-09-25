Silent Hill f är här, och Ghost of Yōtei är på gång (och recenserat!). Två titlar som tar oss till Japan, men som paradoxalt nog inte är utvecklade där. Yōtei gjordes av Sucker Punch i västra USA medan Neobards (Hongkong, Kina) gör Silent Hill f. Men okej då, japanska Konami har hjälpt till.

Vår topp 100 visar också att historien är fylld av fantastiska spel från den uppgående solens land. Bara några exempel: Final Fantasy VII, Super Mario Galaxy, Silent Hill 2, Resident Evil 4, Elden Ring, Persona 5, Pokémon, ja, listan kan göras lång – och blir bara längre.

Vilket tycker du är det bästa japanska spelet som någonsin gjorts?