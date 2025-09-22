2025 kommer skänka världen ett antal intressanta spel som helt eller delvis har rötterna i Sverige. Josef Fares Split Fiction förgyllde livet för co-op-sugna i början av året, om ett par veckor får vi multiplayer-kriga i Battlefield 6 (där Dice har gjort multiplayern) och den sista oktober Stockholmsbaserade Embark ut extraction-pangaren Arc Raiders.

Dessa tre är störst, men det finns förstås också mindre releaser. Men vilket av dem tror du blir bäst?

