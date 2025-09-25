Battlefield Portal gjorde debut i Battlefield 2042, och låter spelarna skapa sina egna spelformer genom att skruva med befintliga regler. Det här spelbyggarläget gör comeback i utökad form i Battlefield 6, och här nedanför har du en svkätt om information från utvecklarna om vad det är, vad som är nytt och vad du kan göra med det.

BF Portal är ett sätt at skapa egna spelformer och spelupplevelser, lite som moddverktyg fast inbyggda i spelet. Det görs via byggverktyget Portal Building Tools som nås via webbläsare. Det ger massor av val och justeringsmöjligheter för vapen, fordon, soldater, mål, waypoints, användargränssnitt, med mera. Verktygen är kraftfulla, säger utvecklarna, och med det kommer inlärningskurva. Denna ska göras lite mindre brant med medföljande tutorials.

En trailer från kampanjläget. Byggverktyget visas inte upp nu.

Nytt är "spatial editing", eller att kunna förändra befintliga kartor. Ett open source-banverktyg låter oss både justera och bygga om både banor och objekt på dem. Det här öppnar möjigheten att skapa nya spelformer. "Top of the World" är ett exempel: lagen tävlar om att först ta sig upp på banans högsta byggnad, och samtidigt försöka förhindra andra lag att göra detsamma. Denna finns med när BF6 släpps.

Spelarna bläddrar bland dessa spelformer via en ingame-browser, som kan sortera på taggar och annat. Om du skapar något eget kan du lägga upp detta på en beständig server, alltså en som är igång hela tiden utan att du behöver vara online. En sådan "persistent server" ingår i varje spelköp. Vidare tjänar alla spelare XP/erfarenhet oavsett var de spelar: conquest, breakthrugh, egenskapade grejer, och så vidare.

BF Portal ingår alltså när Battlefield 6 släpps den 10 oktober, men utvecklarna lovar att det kommer utvecklas löpande.