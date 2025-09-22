Snittbetyget för Borderlands 4 har krängt både hit och dit hos Opencritic, och bara de senaste dagarna har det rasat två steg. När nu FZ High Score låser snittet ligger det på 82 av 100, baserat på 76 röster.

@Quackles hänger kvar i ledningen med 44 poäng, tätt följd av @drsnap och @trickeh2k på 42 poäng vardera. Topp 10 nedan, klicka bilden för topp 100.

Topp 10 just nu. Klicka bilden för topp 100.

Med det återstår fyra spel den här FZ High Score-säsongen. Ghost of Yotei kan du gissa betyget på fram till midnatt i dag, onsdag, så gör det nu. De andra tre (där deadline för röstning passerats) är Dying Light: The Beast, Silent Hill f och EA Sports FC 26. Hur det gick för dem – och för dig – berättar vi när det är dags.