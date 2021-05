Trots att God of War Ragnarök (som vi tror bli undertiteln) har en planerad release under 2021 till Playstation 5, vet vi försvinnande lite om det. I inofficiella podcasten God of War säger emellertid konceptartisten Samuel Matthews att uppföljaren – på samma sätt som originalet influerades av The Last of Us – inspireras av The Last of Us Part II. Han är fortsatt hemlighetsfull men antyder att Atreus möjligen kan bli spelbar, så som Naughty Dogs tvåa hade flera olika spelarkaraktärer.

Vidare sveper Matthews över potentiella nya världar bortom nordiska mytologin.

Sony skippar visserligen E3 i år (igen), men chansen finns att de ändå ger sig in E3-bruset. De kommer exempelvis till Geoff Keighleys Summer Games Fest, och potentialen för olika former av State of Play finns förstås alltid. Det finns med andra ord goda förutsättningar för en het sommar.