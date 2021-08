Den 22 juni släpptes uppdateringen A Pirate's Life till Sea of Thieves, som var ett samarbete med det omåttligt populära Disney-varumärket Pirates of the Caribbean. Och det verkar onekligen ha lockat både gamla och nya spelare till de sju haven, för under juni månad slog Sea of Thieves spelarrekord, med 4,8 miljoner aktiva spelare.

Creative director Mark Chapman passade på att tacka spelarna i videon ovan, och han och hans team verkar väldigt nöjda över mottagandet detta event fick. Nu vill de givetvis att nya spelare som denna Pirates-crossover lockade till sig ska stanna, och påpekar att det finns elva stycken Tall Tales (långa, handlingsdrivna uppdrag), världsevent som påverkar hela spelvärlden och legendariska pirater att dräpa, som inspirerats av riktiga spelare i spelet.