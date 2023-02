Om du inte trollar runt på Hogwarts så kanske du behöver en speldestination att tillbringa helgen på. Får Ubisoft bestämma så är den destinationen Yara, eftersom de från och med någon gång i dag anordnar ytterligare en gratishelg där man kan prova på Far Cry 6.

Spelet ska vara tillgängligt på Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4/5 och pc fram till den 20 februari, alltså måndag, och erbjudandet gäller enbart grundspelet, inte något av dess DLC:n. Spelets crossover-uppdrag ska dock vara tillgängliga, som alltså är Rambo: All the Blood och The Vanishing, a Stranger Things mystery.

Vill man fortsätta lira efter gratishelgen kommer spelet att säljas med rabatter på upp till 70 %.